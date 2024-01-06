06 января 2024, 02:06
Арестович сравнил языковую политику Украины с «оруэллской фермой»
Арестович: власти Украины используют украинский язык как политический проект
Украинские власти используют украинский язык как политический проект. Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович* сравнил способы его реализации с «оруэллской фермой», сообщило РИА «Новости».
Политик напомнил о сатирической притче «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, рассказывающей о том, как животные на ферме изгнали своего хозяина-человека, чтобы обрести свободу, но получили вместо нее диктатуру свиньи по кличке Наполеон. По мнению Арестовича*, это наглядный пример перехода от идей о всеобщем равенстве к тоталитаризму.
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«Язык как культура и язык как политический проект — это очень разные вещи. Многие люди охотно восприняли бы язык, если бы вместе с ним их не поселяли в политическую ферму, где определенные животные равнее других», — написал он.
Ранее глухонемого таксиста обвинили в незнании украинского языка в Житомире. На него пожаловалась пассажирка, потребовавшая уволить мужчину, который якобы отказался с ней общаться на государственном языке.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский
Киев
Украина
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