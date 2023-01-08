08 января 2023, 12:42
Арестович спрогнозировал попытку контрнаступления ВСУ
Советник офиса Зеленского Арестович: ВСУ могут пойти в контрнаступление в конце весны
ВСУ ближе к лету могут предпринять попытку контрнаступления, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouТube-канала признанного иноагентом Марка Фейгина*. По словам политика, наступательные действия могут быть серьезными и масштабными.
«Ближе к лету можно ожидать серьезного контрнаступления», — предположил Арестович.
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Пока, по его словам, украинские военные готовятся к обороне. Советник офиса Зеленского добавил, что в теории ВСУ могут начать наступать в промежутке между маем и июлем.
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В конце декабря Арестович признал, что украинские военные понесли очень серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР. В начале января военный корреспондент Семен Пегов сообщил о том, что подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Соледаре.
По оценке военного эксперта, политолога Евгения Михайлова, ситуация складывается очень печально для украинской армии. Российские военные методично взламывают линию украинских оборонительных сооружений, которые возводились противников на протяжении восьми лет, подчеркнул он.
* Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иноагента.
ВСУ
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