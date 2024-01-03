Мир 03 января 2024, 20:43 Арестович рассказал о подготовке к переговорам по Украине Арестович: переговоры с Россией могут начать без изменения границ Украины Официальный сайт президента Украины

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Переговоры с Россией могут начаться без требования Украины вернуться к границам 1991 года. Об этом в эфире YouTube-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович.

«Мы не вернем территории 1991 года в этом раунде, скорее всего», — предположил он.

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По словам Арестовича, украинские власти не будут признавать свое поражение. Международные дипломаты видят выход из ситуации в схеме проведения переговоров об общеевропейской и мировой безопасности. В рамках этих договоренностей начнут решать вопрос и о приостановке боевых действий на Украине, пояснил политик.

Ранее Арестович заявил, что украинским властям необходимо начать договариваться с Россией о прекращении боевых действий, а затем подать коллективный иск к странам Запада.

Советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что Украина не согласится на мирные переговоры с Россией, а выдвинет ей ультиматум.