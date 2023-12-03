03 декабря 2023, 17:56
Арестович рассказал о необычном пути решения противоречий на Украине
Арестович предложил решить противоречия на Украине с помощью «Майдана»
Накопившиеся на Украине противоречия можно разрешить только экстраординарными методами. Об этом заявил экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* в своем Telegram-канале.
Он предложил несколько сценариев развития событий, которые помогут стране справиться с проблемами. В качестве основного варианта Арестович* назвал военный переворот или «условный Майдан». По его мнению, исправить сложившуюся на Украине ситуацию также могут выборы или изменение позиции руководства страны.
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Экс-советник президента добавил, что украинские власти утрачивают свою легитимность, в то время как государству требуются непопулярные решения.
Ранее Арестович* раскритиковал Запад за ослабевающую поддержку Украины. Он обвинил США и страны Евросоюза в провале контрнаступления.
* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Украина
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