Мир 03 декабря 2023, 17:56 Арестович рассказал о необычном пути решения противоречий на Украине Арестович предложил решить противоречия на Украине с помощью «Майдана» РИА «Новости»

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Накопившиеся на Украине противоречия можно разрешить только экстраординарными методами. Об этом заявил экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* в своем Telegram-канале.

Он предложил несколько сценариев развития событий, которые помогут стране справиться с проблемами. В качестве основного варианта Арестович* назвал военный переворот или «условный Майдан». По его мнению, исправить сложившуюся на Украине ситуацию также могут выборы или изменение позиции руководства страны.

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Экс-советник президента добавил, что украинские власти утрачивают свою легитимность, в то время как государству требуются непопулярные решения.

Ранее Арестович* раскритиковал Запад за ослабевающую поддержку Украины. Он обвинил США и страны Евросоюза в провале контрнаступления.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.