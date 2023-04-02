Мир 02 апреля 2023, 13:32 Арестович рассказал, как уберег Украину от миллионов людей со «съехавшей крышей» Арестович заявил, что его ложь об окончании конфликта на Украине еще оценят в будущем Официальный сайт Президента Украины

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Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что пошел на сознательный обман жителей страны, когда в конце февраля прошлого года убеждал их, что боевые действия закончатся через две-три недели. В своем Telegram-канале политик выразил уверенность, что его решение еще оценят со временем.

«Трибуну офиса помазали медом где-то ближе к апрелю. Первый месяц от нее шарахались как от ладана, чего уж там говорить про первый день», — заметил Арестович.

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По его словам, когда шагнул на нее 24 февраля 2022 года, точно знал, что будет через год, и сколько людей «плюнут ему в спину». Но тогда их нужно было спасать, добавил политик.

Экс-советник офиса Зеленского пояснил, что в тот момент у него был был выбор назвать сроки окончания конфликта в течение двух-трех недель либо не говорить этого. Но второй сценарий нес в себе тяжелые последствия.

«„Две-три недели“ или миллионы со съехавшей крышей, провалившиеся в панику, бегущие с безумными глазами, десятки тысяч инфарктов и инсультов, страна, потерявшая способность к сопротивлению», — написал он.

Арестович выразил надежду, что с течением времени наиболее умные еще оценят его слова про «две-три недели».