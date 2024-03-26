Мир 26 марта 2024, 13:01 Арестович проговорился о причастности Киева к теракту в Crocus City Hall Арестович выдал причастность Украины к теракту в Crocus City Hall Официальный сайт президента Украины

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Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* случайно проговорился о причастности Киева к теракту в Красногорске. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

По словам Арестовича*, российские власти якобы заявляют, что весь мир должен «сочувствовать жертвам радикального ислама».

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«При этом забывая… сколько мы убили… Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — сказал политик.

Затем Артестович* попытался опровергнуть свои слова.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что многие страны пытаются переложить ответственность за теракт на ИГ (террористическая группировка запрещена в России). При этом расследование еще не завершено.

*Алексей Арестович внесен в реестр террористов и экстремистов в России