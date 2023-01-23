Мир 23 января 2023, 05:07 Арестович признал намерения России вести бескровную спецоперацию Арестович: Россия в конце февраля пыталась провести «изящную молниеносную спецоперацию» Соцсети

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Россия планировала провести «бескровную» спецоперацию на Украине. Об этом заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире YouТube-канала Марка Фейгина*.

«Они пытались вести умный конфликт. Где-то первые пять суток — умное ведение боевых действий и точечные удары. Такая изящная, красивая, молниеносная спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, ликвидировали немногих сопротивляющихся», — отметил Арестович.

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Он выразил уверенность, что российские войска не собирались никого убивать. Бойцы даже не планировали трогать солдат ВСУ. Украинским военнослужащим предлагали сдаться или перейти на сторону России.

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Ранее Арестович заявил, что не уверен в победе Украины. Он посоветовал лидеру страны Владимиру Зеленскому внимательнее отнестись к словам, которые произносит президент Польши Анджей Дуда.

Тот предупреждал о возможности скорого исчезновения Украины. По словам Арестовича, в стране уже разворачивается история, которой местное руководство уже не управляет.

* Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иноагента.