Мир 11 апреля 2023, 14:38 Арестович предрек тяжелые времена для Украины после завершения конфликта Политик Арестович: после завершения боевых действий на Украине начнется тяжелый период Официальный сайт Президента Украины

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После завершения конфликта с Россией на Украине начнется очень тяжелый период, который в чем-то окажется труднее открытого боевого противостояния. Об этом сообщил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью, опубликованном на YouTube.

«Главными проблемами станут огромный внешний долг страны, полностью разрушенная экономика, вернувшиеся с пост-травматическим синдромом участники боевых действий, дефицит рабочей силы и беженцы. Вероятно, будет даже труднее, чем сейчас», — сказал он.

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Арестович не исключил, что Евросоюз откажется принимать страну в содружество из-за огромных проблем с коррупцией.

«Тогда вся страна превратится в одну сплошную серую зону с сотнями тысяч разочарованных ветеранов и разрушенной инфраструктурой», — добавил политик.

Ранее Арестович заявил, что якобы Украина способна за девять месяцев создать ядерное оружие, писал RT.