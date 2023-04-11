11 апреля 2023, 14:38
Арестович предрек тяжелые времена для Украины после завершения конфликта
Политик Арестович: после завершения боевых действий на Украине начнется тяжелый период
После завершения конфликта с Россией на Украине начнется очень тяжелый период, который в чем-то окажется труднее открытого боевого противостояния. Об этом сообщил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью, опубликованном на YouTube.
«Главными проблемами станут огромный внешний долг страны, полностью разрушенная экономика, вернувшиеся с пост-травматическим синдромом участники боевых действий, дефицит рабочей силы и беженцы. Вероятно, будет даже труднее, чем сейчас», — сказал он.
Реклама
Арестович не исключил, что Евросоюз откажется принимать страну в содружество из-за огромных проблем с коррупцией.
«Тогда вся страна превратится в одну сплошную серую зону с сотнями тысяч разочарованных ветеранов и разрушенной инфраструктурой», — добавил политик.
Ранее Арестович заявил, что якобы Украина способна за девять месяцев создать ядерное оружие, писал RT.
Украина
Реклама
Реклама