Мир 15 февраля 2023, 21:14 Арестович поставил диагноз противникам русского языка Экс-советник Зеленского Арестович связал ненависть к русскому языку с нарушением психики РИА «Новости»

Читать 360tv в

Агрессивное неприятие русского языка — это вид тяжелого психологического отклонения,. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший советник президента Украины Алексей Арестович.

Он пояснил, что подобный диагноз сегодня можно поставить большинству украинцев, которые приписывают русскому языку агрессию к украинской идентичности, чего никогда не происходило.

Реклама

«Неспособность установить реальные связи между причиной и следствием является квалифицирующим признаком тяжелого психического расстройства», — объяснил Арестович.

Реклама

Бывший политик отметил, что достаточно найти одного русскоязычного человека, который признает существование украинской культуры, чтобы доказать, что никакой связи между речью человека его агрессивностью нет. При этом носителей русского языка, признающих самобытность украинцев, миллионы.

Выступавший главным спикером украинских властей Алексей Арестович покинул пост советника Зеленского после скандала вокруг заявления о взрыве дома в Днепропетровске. Он заявил, что ракета попала в здание из-за работы системы противовоздушной обороны Украины. Узнав, что среди депутатов Рады собирают подписи за его отставку, Арестович не стал ждать и написал заявление об уходе с поста.