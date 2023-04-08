Мир 08 апреля 2023, 00:29 Арестович посоветовал украинцам сменить президента Политик Арестович: президент Украины Зеленский не смог победить коррупцию РИА «Новости»

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Нынешний президент Украины Владимир Зеленский провалил очень важную задачу. Он не смог избавить страну от коррупции. Для достижения этой цели страной должен управлять другой человек, заявил экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью, опубликованном на YouTube.

«Украине нужно всего лишь одно, <…> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло», — сказал он.

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Почему Зеленский не справился с этой задачей, политик не ответил. Он лишь заявил, что украинский конфликт мог быть хорошим поводом решить вопрос коррупции «экстраординарными мерами». Но этого не произошло, заключил Арестович.

Ранее политик предрек контрнаступлению ВСУ кровавый конец. По его словам, со стороны Украины оно может закончиться огромными потерями без дальнобойного оружия, которое западные страны обещали передать украинской армии.