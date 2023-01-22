Мир 22 января 2023, 21:50 Арестович подписал себе приговор словами о поражении Украины, заявили в Госдуме Депутат Бессарабов: словами о поражении ВСУ Арестович вынес себе приговор YouTube

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Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор от властей Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил первый замглавы комитета по госстроительству ГД Даниил Бессарабов.

«У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не простит», — отметил он.

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Бессарабов также напомнил, что украинские власти всегда «уничтожали свободу слова и любое инокамыслие, расправляясь с мирными жителями, журналистами».

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Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович после отставки заявил, что не уверен в победе ВСУ. Он добавил, что Владимиру Зеленскому нужно быть внимательнее к высказываниям лидера Польши Анджея Дуды, который предупредил о возможности исчезновения Украины.

Арестович подал в отставку после высказываний о том, что взрыв в многоквартирном доме в Днепропетровске произошел из-за неудачной работы системы украинской ПВО.