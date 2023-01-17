Мир 17 января 2023, 12:11 Арестович ответил критикам после слов о взрыве дома в Днепропетровске Арестович извинился за мнение о работе ПВО при взрыве дома в Днепропетровске Официальный сайт президента Украины

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Выдвинутая версия о том, что ракета попала в жилой дом в Днепропетровске из-за работы системы противоракетной обороны (ПВО), оказалась ошибочной. Об этом в своем Telegram-канале написал советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Политик извинился перед пострадавшими, их родственниками и всеми жителям города.

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«Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра (украинское название Днепропетровска — прим. ред.) и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия», — написал Арестович.

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Он отметил, что озвученная теория привела к огромным последствиям. Украинская оппозиция пошла в атаку на действующую власть в стране, использовав допущенную ошибку для зарабатывания очков в преддверии выборов.

Арестович подчеркнул, что подобные политические игры в стране, которая находится в тяжелейшем положении из-за идущих боев, — это путь к проигрышу.

В минувший понедельник, 16 января, депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко объявил о сборе подписей под петицией для увольнения Арестовича с поста советника офиса президента Украины. Причиной стало заявление политика о том, что выпущенная ракета попала в жилой дом в Днепропетровске из-за работы системы ПВО.

Гончаренко потребовал от офиса Зеленского официального заявления, что слова советника не отражают реального мнения властей. Также депутат сообщил, что обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, подпадает ли заявление Арестовича под государственную измену.