Мир 11 апреля 2023, 09:11 Арестович обматерил студентов после отмены лекции в КНЭУ Арестович в грубой форме ответил на отмену своей лекции в КНЭУ Википедия

Читать 360tv в

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович грубо отреагировал на отмену своей лекции в Киевском национальном экономическом университете. Решение об этом принял студенческий совет вуза. Политик обматерил молодых людей в Telegram и сравнил их с трусами.

«Представители „храброй и победоносной нации“ в своем цифровом слепке оказываются раз за разом сборищем *** (чертовых — прим. ред.) [трусов]», — написал Арестович.

Реклама

По его мнению, 97% студентов КНЭУ думают иначе, но им страшно смотреть в сторону, противоположную «бегущему стаду».

«Вот этот замкнутый круг бегущих друг за другом и гальванизирующих друг от друга и есть „цифровое общественное мнение Украины“», — подчеркнул он.

Политик напомнил, что лекцию ему предложил провести один из студентов, подойдя к нему на улице. Тот сразу согласился, потому что «молодежь — это святое». После они обговорили дату и тему. Однако вскоре его проинформировали, что студсовет решил не приглашать «одиозных спикеров, раскалывающих консолидацию общества».

«Значит, для десятка европейских (и не только) международных форумов Арестович — почетный спикер, а для наших маленьких [трусов] — нет», — заключил он.