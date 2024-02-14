Мир 14 февраля 2024, 02:21 Арестович назвал политика, который стремится к миру на Украине Арестович: мира на Украине хочет только Путин Офис президента Украины

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Из всех участников конфликта на Украине, включая США, к миру стремится только президент России Владимир Путин. Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* на Youtube-канале Центр.

По словам украинского политика, Путину психологически тяжело дается конфликт с Украиной, так как для него это — гражданская война.

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«Я даю 121% — и это очень непопулярная мысль — воевать он не хочет. Ему тяжело морально воевать. Особенно с Украиной. Потому что, когда он говорит про единый украинский и русский народ, он же реально, зараза, в это верит. И для него это гражданская война», — подчеркнул Арестович*.

Он призвал украинские власти вернуться в переговорный процесс. По его мнению, условия теперь будут «как в Стамбуле плюс четыре области». Кроме того, он считает, что Украина может поторговаться насчет двух областей, так как Путин открыт к обсуждениям.

Политик предупредил, что через год условия переговоров для Украины будут значительно хуже.

Ранее стало известно, что США отказались договариваться с Россией о прекращении огня на Украине.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.