Мир 24 января 2023, 04:31 Гимн Украины несет национальную катастрофу — Арестович Экс-советник Арестович: гимн Украины несет в себе национальную катастрофу для украинцев

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Гимн Украины представляет собой источник «национальной катастрофы». Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале.

«Там есть очень любопытные строчки. Звучат они так: „Души и тела свои положим за свободу“. Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия?» — заметил Арестович.

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Он также задался вопрос, что будет в мире после «победы»? По его мнению, слова гимна несут такой посыл, что граждане страны должны воевать, пока все не погибнут. Таким образом, один из главных символов страны заключает в себе в себе идею о «национальной смерти, катастрофе» для украинцев.

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Ранее Арестович заявил, что не уверен в победе ВСУ. По мнению политика, президенту Владимиру Зеленскому нужно было прислушаться к словам лидера Польши Анджея Дуды, который предупредил о высокой вероятности скорого исчезновения страны. Борьба за власть на Украине приведет к поражению в кратчайшие сроки, считает Арестович.