Мир 17 июля 2023, 00:20 Арестович допустил уступку России пятой части территории Украины Арестович допустил уступку России пятой части Украины для вступления в НАТО РИА «Новости»

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Украинской стороне, вероятно, придется оставить России пятую часть территории, чтобы добиться присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, его слова привела «Страна.ua» в Telegram-канале.

«80% территории мы удерживаем. Получается, большей частью государства <…> прекращаем [конфликт с РФ] и вступаем в НАТО. Могу сказать, это суперисторический шанс», — сказал он.

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Бывший советник отметил, что поделить Украину можно по примеру ФРГ. Раздел государства случился после поражения Третьего рейха в 1945 году. Такой сценарий по его мнению является «очень неплохой сделкой».

«Вариант ФРГ-ГДР: ФРГ вступает в альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются», — сказал Арестович.

По его словам, киевский режим попытается вернуть территории «невоенным путем», потому что силовое решение вероятно «ценой жизней 200 тысяч человек взрослого мужского населения, генофонда, разрушенной полностью экономики».

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о реальной вероятности принятия Украины в блок по частям, как это произошло с разделенной после Второй мировой войны Германией. По его словам, все зависит от решений киевского режима.