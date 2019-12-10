«Арестовать всю нечисть». Миронов посоветовал Зеленскому избавиться от радикалов в политике Украины

Депутат Госдумы отметил, что радикально настроенные политики вредят республикам Донбасса и Украине.

«Президент Зеленский декларирует приверженность мирному пути урегулирования конфликта. Но очевидно, что и решает он далеко не все, и возможности его в реализации собственных решений ограничены», — подчеркнул Миронов.

Он добавил, что украинские политики-радикалы мешают лидеру страны работать.

«Чтобы двигаться вперед, развивать Украину, выводить ее из того провала, в котором она находится, Зеленскому нужно арестовать всю эту нечисть и судить нормальным судом. Вряд ли он способен на это, не тот масштаб личности, по-моему», — уточнил Миронов.