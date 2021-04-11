Арестованы индийцы, научившиеся обезьян воровать кошельки

Полиция индийского Нью-Дели сообщила об аресте двух мужчин, которые выдрессировали обезьян для того, чтобы те воровали деньги у ничего не подозревающих жертв. Они были задержаны после того, как велорикша пожаловался на трех преступников с животными, укравшими у его пассажира шесть тысяч рупий (6184 рубля).

Власти Индии борются с угрозой, которую представляют собой обезьяны в Дели и других густонаселенных городах. Они часто вламываются в дома и квартиры в поисках еды, пишет Аl Аrabiya. В прошлом году стая обезьян в городе Мератх на севере страны напала на медицинского работника и отобрала у него образцы крови пациентов с положительным результатом на коронавирус.

Пассажир велорикши рассказал, что трое мужчин с двумя обезьянами сели вместе с ним в коляску. Мартышки незаметно обчистили его карманы, забрав бумажник. Затем компания сбежала.

Полицейские считают, что эта преступная группа может стоять и за другими подобными преступлениями. Двое злоумышленников были арестованы вместе с сообщниками-животными на автобусной остановке. Еще одному удалось бежать. Обезьян отправили в центр спасения животных.

В городе Танджавур в Индии обезьяны забрались в дом через крышу и похитили двух маленьких детей. Одного из них животные убили.