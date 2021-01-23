Арестованы четверо подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения четверым подозреваемым по делу о пожаре в доме престарелых, в котором погибли 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции в Харьковской области.

«45-летнему арендатору пансионата и его 43-летней жене, которая руководила учреждением, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Позже, как уточнили в полиции, следственный судья постановил взять под стражу на два месяца владельца дома и администратора учреждения. Всем четверым подозреваемым арест назначен без права внесения залога.

Пожар в частном доме престарелых в Харькове произошел 21 января, напомнило ИА Nation News. Возгорание началось в 16:03 по московскому времени. Согласно данным украинских экстренных служб, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

Жертвами возгорания стали 15 человек, еще 11 пострадали. Причастные к организации пансионата были задержаны.