Арестовано 115 демонстрантов, выступивших против ограничений в Амстердаме

Полиция Амстердама арестовала 115 человек, участвовавших в несанкционированной акции протеста из-за ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Семерых задержали за открытое насилие, остальных — за неповиновение полиции.

Как сообщил портал NOS, по оценкам властей на Музейной площади в центре нидерландской столицы собрались примерно две тысячи человек. Акцию протеста запретили, но митингующие все равно вышли на улицы.

Неоднократные предупреждения полиции разойтись они не услышали, поэтому силовикам разрешили использовать собак и водометы.

По данным муниципалитета, от 200 до 250 человек «явно участвовали в конфронтации», забрасывая полицейских камнями и фейерверками.

Семеро арестованных за насилие останутся в тюрьме, остальных выпустили вечером.