Арестованный сотрудник итальянского Генштаба не имел доступа к секретам

В Италии сотрудника Генштаба Вальтера Биота обвинили в шпионаже в пользу РФ и арестовали. Его адвокат Роберто Де Вита заявил, что у его клиента не было доступа к секретным документам.

Юрист объяснил ТАСС, что и передавать материалы Биоту было некому. Он готов разъяснить ситуацию на допросе, который должен состояться в ближайшее время.

«Мой подзащитный по своей должности не имел доступа к секретным документам», — подчеркнул Роберто Де Вита.

Материалов следствия, добавил адвокат, пока крайне мало — всего около 50 страниц в папке. Конфискованные во время ареста материалы нужно проанализировать.

«Пока никто с точностью не может сказать, что это за документы. Пока мы не знаем, о каких конкретно документах идет речь, насколько они соответствуют степени секретности», — пояснил Роберто Де Вита. По его словам, процесс над Вальтером Биотом начнется минимум через полгода.

СМИ писали, что сотрудника Генштаба арестовали вместе с российским военным на автостоянке в Риме по обвинению в «серьезных преступлениях, связанных со шпионажем и государственной безопасностью».