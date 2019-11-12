Арестованных в Будапеште фанатов ЦСКА отпустили на свободу
Россиян задержали в день матча ЦСКА «Ференцвароша» в Лиге Европы. Встреча проходила в Будапеште. Фанаты московских армейцев попали за решетку за участие в потасовках с болельщиками венгерского клуба и местной полицией в метро и перед стадионом.
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«Сотрудники консульского отдела посольства в плотном контакте с компетентными властями страны пребывания работают над скорейшим освобождением задержанных граждан нашей страны, находясь с ними в режиме постоянной связи», — приводит РБК текст сообщения пресс-службы консульства сразу после ареста наших болельщиков.
Ранее российские дипломаты в Венгрии сообщили, что местным стражам порядка удалось предотвратить массовые столкновения между российскими и венгерскими фанатами после матча.
Матч ЦСКА и «Ференцвароша» завершился вничью — 0:0. После четырех туров группового этапа Лиги Европы армейцы набрали одно очко и занимают последнее, четвертое место в группе H.