Арестованных в Будапеште фанатов ЦСКА отпустили на свободу

Двух болельщиков столичного футбольного клуба ЦСКА арестовали в Будапеште 7 ноября. В российском консульстве в Венгрии «360» сообщили, что фанатов отпустили.

Россиян задержали в день матча ЦСКА «Ференцвароша» в Лиге Европы. Встреча проходила в Будапеште. Фанаты московских армейцев попали за решетку за участие в потасовках с болельщиками венгерского клуба и местной полицией в метро и перед стадионом.

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«Сотрудники консульского отдела посольства в плотном контакте с компетентными властями страны пребывания работают над скорейшим освобождением задержанных граждан нашей страны, находясь с ними в режиме постоянной связи», — приводит РБК текст сообщения пресс-службы консульства сразу после ареста наших болельщиков.

Ранее российские дипломаты в Венгрии сообщили, что местным стражам порядка удалось предотвратить массовые столкновения между российскими и венгерскими фанатами после матча.

Матч ЦСКА и «Ференцвароша» завершился вничью — 0:0. После четырех туров группового этапа Лиги Европы армейцы набрали одно очко и занимают последнее, четвертое место в группе H.