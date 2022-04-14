США отказались возвращать арестованные активы российским бизнесменам

Попавшие под американские санкции российские бизнесмены не смогут вернуть свое имущество после снятия ограничений. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Так он прокомментировал вопрос о возможности возвращения арестованных яхт российским предпринимателям после снятия санкций.

«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — заявил Салливан.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о введении санкций против 19 российских предпринимателей и 47 членов их семей в начале марта. Под полную блокировку активов попали глава Ростеха Сергей Чемезов, председатель ВЭБ. Р Ф Игорь Шувалов, Борис и Аркадий Ротенберги, Алишер Усманов и другие.