США отказались возвращать арестованные активы российским бизнесменам
Салливан исключил возвращение арестованных активов российским бизнесменам
Попавшие под американские санкции российские бизнесмены не смогут вернуть свое имущество после снятия ограничений. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Так он прокомментировал вопрос о возможности возвращения арестованных яхт российским предпринимателям после снятия санкций.
«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — заявил Салливан.
Администрация президента США Джо Байдена объявила о введении санкций против 19 российских предпринимателей и 47 членов их семей в начале марта. Под полную блокировку активов попали глава Ростеха Сергей Чемезов, председатель ВЭБ. Р Ф Игорь Шувалов, Борис и Аркадий Ротенберги, Алишер Усманов и другие.