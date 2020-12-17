Арестованную «Мисс Белоруссию» поддержали флэшмобом в чулках

Жительницы Белоруссии объявили в Instagram флэшмоб под хэштегом #ЯМыХижинкова в поддержку мисс республики Ольги Хижинковой, в третий раз арестованной за участие в акциях протеста. Она много лет была амбассадором бренда Conte, поэтому девушки показали свои ножки в чулках и колготках.

По хэштегу можно найти больше сотни фотографий. Белоруски выкладывают свои фотографии и видео с красно-белой символикой, символизирующей поддержку протестующих. Многие написали слова поддержки «Мисс Белоруссия-2008».

Модель Ольга Хиженкова 26 ноября получила 15 суток ареста на основании фотографии в Instagram и видеосъемке за 25 октября. Ране она задерживалась 8 и 12 ноября, получив, соответственно, 12 и 15 суток ареста.