Арестованная в России американская баскетболистка написала письмо Байдену

Арестованная в России за контрабанду наркотических веществ американская баскетболистка Бриттни Грайнер обратилась с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой освободить ее из СИЗО. Выдержки из обращения спортсменки опубликовала газета The Washington Post.

«Пожалуйста, не забывайте о задержанных гражданах США. Понимаю, что у вас много дел, но сделайте все, чтобы вернуть нас на родину. Мне страшно, что я могу остаться здесь навсегда», — написала она.

Грайнер призвала Байдена обратить на нее внимание, так как она голосовала за него на выборах в 2020 году.

«Я верю в вас. У меня еще так много хорошего, что можно сделать со своей свободой, и вы можете помочь восстановить ее. Я скучаю по своей жене», — добавила баскетболистка.

Грайнер задержали в марте в аэропорту Шереметьево при попытке незаконно ввезти в Россию гашишное масло.

Баскетболистка выступала в составе сборной США, победила на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио. До ареста она защищала цвета екатеринбургского клуба УГМК.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о сложностях общения с арестованной Грайнер.