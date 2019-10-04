Арестованная в Иране российская журналистка посещала воинские части Израиля

Журналистку Юлию Юзик арестовали в Тегеране по подозрению в связях с израильскими спецслужбами. Россиянка действительно пару дней служила в армии Израиля, но делала это около 10 лет назад для создания репортажа. Об этом рассказал ее бывший муж Борис Войцеховский.

Иранского посла вызвали в МИД России из-за ареста россиянки в Тегеране Подробнее

«Она была в Израиле лет 10-12 назад в командировке, когда была корреспондентом „Комсомольской правды“. Она писала репортаж, как она несколько дней служила в Израильской армии. Естественно, для того чтобы написать этот репортаж, она связывалась с какими-то израильскими с чинами, чтобы получить разрешение», — сказал Войцеховский Daily Storm.

Он отметил, что сейчас связаться с журналисткой нельзя, так как она находится в камере без телефона.

Как стало известно, Юлию Юзик прилетела в аэропорт Тегерана, где у нее забрали паспорт и пообещали вернуть во время выезда из Ирана. Журналистка заселилась в отель, где позже ее задержали силовики и обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

Сейчас Юзик в иранской тюрьме, ей грозит до 10 лет лишения свободы. заседание по делу журналистки пройдет 5 октября.

После случившегося посла Ирана в России вызвали в российский МИД для выяснения всех обстоятельств и предоставления арестованной всех прав.