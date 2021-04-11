Арестована мать убитых в Лос-Анджелесе детей

Полиция США сообщила, что Лилиана Каррильо, мать троих детей, найденных убитыми в районе Резеда в Лос-Анджелесе, была арестована после того, как скрылась на угнанной машине с места происшествия.

Власти пока не предъявили ей обвинение, и называют лицом, представляющим интерес для следствия, пишет The Los Angeles Times. Первоначально в сообщениях прессы указывалось, что дети были зарезаны. Но полиция не подтвердила эту информацию. Мотивы преступления также неизвестны.

Соцслужбы утверждают, что тревожных звонков по этому месту жительства никогда не поступало. Соседи утверждают, что не понимают, что случилось. Дети были ухоженными и выглядели любимыми. Семья жила тихо, никогда не было криков или скандалов. Из квартиры всегда доносились звуки мультфильмов, даже после 22:00.

Жители района считают его неблагополучным и признаются, что иногда не чувствуют себя в безопасности. Некоторые из них признались, что годами собирались переехать из неблагополучного квартала, но последний случай заставил их всерьез подумать о смене места жительства.

Ранее сообщалось, что убитых детей нашла бабушка, которая зашла их проведать. Всем им было не больше пяти лет.