Арестован сын индийского министра за убийство фермеров

Полиция арестовала сына индийского министра Аджая Мишры по обвинению в убийстве четырех человек. В них врезалась машина отпрыска высокопоставленного чиновника во время волнений, произошедших в штате Уттар-Прадеш. В ответ разозленные крестьяне убили четырех пассажиров машины. Позже стало известно, что в этой же деревне погиб журналист.

Как стало известно каналу ABCNews, индийские власти после случившегося запретили политикам въезд в этот регион и приостановили доступ к интернету. Причиной эскалации насилия стали новые законы о сельском хозяйстве. Они были приняты год назад и с тех пор десятки тысяч фермеров пытаются их оспорить.

Протестующие утверждают, что сын Мишры был в машине, наехавшей на людей. Он сам говорит, что его там не было. Его водителя и членов партии «Бхаратия Джаната», находившихся в автомобиле, забили палками насмерть. Машину потом подожгли.

Допрос арестованного Ашиша Мишры продолжался целый день. Они так и не смог предоставить доказательство того, что его не было на месте происшествия. Всего было арестовано шесть человек и возбуждены уголовные дела против еще 14 граждан в связи со смертью четыре пассажиров машины. Полицейские сообщили, что недалеко от места преступления нашли тело местного журналиста. Но подробностей его смерти не сообщили

Оппозиция потребовала отстранения министра Мишры от работы.

Индийские власти утверждают, что новые законы были необходимы для модернизации сельского хозяйства и должны увеличить производство за счет притока частных инвестиций. Фермеры же считают, что обнищают из-за отмены гарантированного ценообразования и необходимости продавать урожай корпорациям по заниженным ценам.

В феврале индийская полиция арестовала мужчину, купившего себе новую жену на 10 тысяч рупий. Ее семья вынуждена была продать девочку, чтобы выручить деньги на лечение еще одной дочери.