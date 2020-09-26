Арестован лидер армянской оппозиции Царукян

Ереванский суд по обвинению в организации предвыборных взяток арестовал на два месяца председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Служба национальной безопасности (СНБ) зафиксировала случаи подкупа избирателей в 2017 году.

Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Самвел Дилбандян.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Царукяна меру пресечения в виде ареста», — отметил Дилбандян. Он назвал это решение незаконным и необоснованным, но ожидаемым.

Поэтому Царукян не был в суде, а ожидал его решения около здания СНБ, в изолятор которой его поместят. Дилбандян пообещал опротестовать арест в Апелляционном суде.

Адвокат считает, что подобные меры должны применяться в исключительных случаях, когда подозреваемый способен, находясь на свободе, препятствовать следствию. Однако за четыре месяца, пока работали следователи, Царукян ни разу не пытался помешать расследованию.

По сообщению радио Sputnik, около здания суда собрались последователи Царукяна, которые считают дело против него политическим преследованием.

После того, как Царукяна в июне заподозрили в уклонении от налогов и подкупе избирателей, в его доме прошли несколько обысков. Парламент лишил его депутатской неприкосновенности, но арестован он так и не был.