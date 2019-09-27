Арестован капитан российского судна, севшего на мель в Швеции
Шведский суд арестовал российского капитана с судна Baltic Carrier, которое село на мель у берегов Хельсингборга, провинция Сконе. Об этом ТАСС рассказала консул-советник генконсульства РФ в Швеции Надежда Пронина.
Капитан пробудет под стражей две недели — до начала суда.
Глава судна подтвердил, что за несколько часов до ЧП «выпил немного пива», написала газета «Известия».
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Сухогруз под флагом Гибралтара направлялся из Светлого Калининградской области в шведский Линчепинг, напомнил сайт RT. Грузовое судно с российскими моряками село на мель на юге Швеции. По данным береговой охраны, капитан уснул во время управления. По предварительной версии, он был пьян.
Состояние семи моряков оценивается как удовлетворительное. Baltic Carrier не пострадало.