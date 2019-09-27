Арестован капитан российского судна, севшего на мель в Швеции

Капитан пробудет под стражей две недели — до начала суда.

Глава судна подтвердил, что за несколько часов до ЧП «выпил немного пива», написала газета «Известия».

Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре Подробнее

Сухогруз под флагом Гибралтара направлялся из Светлого Калининградской области в шведский Линчепинг, напомнил сайт RT. Грузовое судно с российскими моряками село на мель на юге Швеции. По данным береговой охраны, капитан уснул во время управления. По предварительной версии, он был пьян.

Состояние семи моряков оценивается как удовлетворительное. Baltic Carrier не пострадало.