Подозреваемых в шпионаже в пользу России арестовали в Болгарии

Болгарские полицейские арестовали несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники.

По данным телеканала, операция по задержанию подозреваемых проводилась 18 марта в болгарской столице Софии. В ней участвовали сотрудники службы государственной безопасности ДАНС и МВД.

Во время операции правоохранители проверяли документы у всех, кто выезжал из города по трассе «Тракия» и направлялся в сторону Пловдива. Одного из подозреваемых в шпионаже задержали на этой дороге. Также полицейские провели обыски по нескольким адресам в южных районах столицы.

Власти страны пока официально не подтвердили информацию об аресте и проведении операции. Все обстоятельства и более детальные сведения уточняются.