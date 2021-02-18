Жители Барселоны снова вышли на акцию протеста из-за ареста рэпера. Видео
Второй день подряд в Испании продолжаются протестные акции в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя. Участники митинга устроили стычки с сотрудниками полиции в Барселоне.
Протестующие собрались на центральных улицах Барселоны, сообщила газета Vanguardia. На проспекте Пасео-де-Грасия жители начали поджигать баррикады и машины.
«В Барселоне группа людей ворвалась в отель на проспекте Пасео-де-Грасия, повредила камеры безопасности и нанесла иной ущерб», — написали в Twitter местные правоохранительные органы.
Полиция разгоняет участников акции резиновыми пулями. Всех остальных жителей города призывают не подходить к районам, где проходят протесты.
Первые акции протеста прошли в испанских городах вечером 16 февраля. Пришедшие забрасывали полицейских различными предметами, поджигали мусорные баки, автомобили и мопеды. Пострадали несколько десятков человек, а 18 участников мероприятий задержали.
Причиной беспорядков стал арест рэпера Пабло Аселя. Исполнителя приговорили к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление монархии и государственных институтов, а также прославление терроризма.