Жители Барселоны снова вышли на акцию протеста из-за ареста рэпера. Видео

Второй день подряд в Испании продолжаются протестные акции в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя. Участники митинга устроили стычки с сотрудниками полиции в Барселоне.

Протестующие собрались на центральных улицах Барселоны, сообщила газета Vanguardia. На проспекте Пасео-де-Грасия жители начали поджигать баррикады и машины.

«В Барселоне группа людей ворвалась в отель на проспекте Пасео-де-Грасия, повредила камеры безопасности и нанесла иной ущерб», — написали в Twitter местные правоохранительные органы.

Полиция разгоняет участников акции резиновыми пулями. Всех остальных жителей города призывают не подходить к районам, где проходят протесты.

Первые акции протеста прошли в испанских городах вечером 16 февраля. Пришедшие забрасывали полицейских различными предметами, поджигали мусорные баки, автомобили и мопеды. Пострадали несколько десятков человек, а 18 участников мероприятий задержали.

Причиной беспорядков стал арест рэпера Пабло Аселя. Исполнителя приговорили к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление монархии и государственных институтов, а также прославление терроризма.