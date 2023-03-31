Эксклюзив 31 марта 2023, 16:04 Арест Трампа сочли вероятным. Элита США не хочет допустить его к власти и готова на все Политолог Гуреев: элита США пойдет на все, чтобы не допустить победы Трампа на выборах White House

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Американская элита намерена не допустить возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа. Сейчас в ход пойдут любые меры вплоть до ареста. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог Данила Гуреев.

«Президентские выборы 2016 года стали отправной точкой в новой истории США. Поражение Хиллари Клинтон показало несколько моментов. В первую очередь — что демократические институты работают. Однако те же демократические институты могут привести к власти тех людей, которые очень далеки от действующего курса партии и не преследуют интересы элит Демократической партии», — рассказал он.

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По его словам, после победы Трампа на выборах 2016 года элиты США сделали для себя некоторые выводы. Уже в 2020-м они не допустили победы действующего тогда главы Белого дома. В ход, в частности, пошли махинации с голосованием по почте. Это были самые недемократические выборы за всю историю страны, подчеркнул эксперт. Сейчас американская власть решилась на еще более радикальные меры.

«Делается все возможное, чтобы Дональд Трамп не был избран. Скорее всего, дойдет до ареста. Если так сделать не получится, то американское руководство пойдет и на более радикальные меры вплоть до физической ликвидации», — высказал свое мнение Гуреев.

По его словам, если Трамп вновь придет к власти, то весь действующий американский курс будет перевернут на 180 градусов.

«Это будут изменения как во внутренней политике, так и во внешней. В частности, в вопросах поддержки Украины, поддержки НАТО и американской гегемонии по всему миру», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что большое жюри Нью-Йорка высказалось в поддержку предъявления обвинений Дональду Трампу. Заседание по этому делу пройдет 4 апреля.