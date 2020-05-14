Арест российского судна сняли в Одессе

По данным ведомства, «судьей одного из районных судов города Одессы 13 мая 2020 года вынесено решение об отмене ареста на судно в уголовном деле по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма». Генеральная прокуратура отменила решение из-за того, что дело неподсудно районному суду Одессы.