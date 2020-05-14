Арест российского судна сняли в Одессе
Суд снял арест с российского судна в Одессе, которое подозревалось в незаконной добыче песка на 5,2 миллиона долларов. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на офис генпрокурора Украины.
По данным ведомства, «судьей одного из районных судов города Одессы 13 мая 2020 года вынесено решение об отмене ареста на судно в уголовном деле по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма». Генеральная прокуратура отменила решение из-за того, что дело неподсудно районному суду Одессы.