Мир 13 апреля 2023, 22:22 Арест подозреваемого в утечке материалов Пентагона подтвердили в Минюсте WSJ: глава Минюста подтвердил арест подозреваемого в утечке разведданных Пентагона Pxhere

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Глава Минюста США Меррик Гарланд подтвердил арест подозреваемого в организации утечки секретных данных Пентагона. Об этом сообщила газета The New York Times.

Сотрудники ФБР арестовали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Также они провели обыски в доме задержанного в северном районе города Дайтон штата Массачусетс.

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По данным газеты, подозреваемым стал 21-летний Джек Тейшейр, который проходил службу в разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии США штата Массачусетс.

Молодой человек возглавлял группу Thug Shaker Central на платформе Discord. В нее входили от 20 до 30 пользователей.

Пентагон ведет расследование утечки материалов, которые содержали информацию о состоянии ВСУ и планах США и НАТО по их укреплению. В открытом доступе оказалось более 100 документов.

Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что причастные к сливу секретных документов Пентагона намеренно сделали так, чтобы они попали в открытый доступ.