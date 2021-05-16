Арест Медведчука назвали козырем Байдена при встрече с Путиным

Украинские власти преследуют депутата Виктора Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу руководства США. Американский президент Джо Байден может разыграть арест парламентария в качестве козыря на встрече с главой России Владимиром Путиным. Такое предположение сделал доцент МГИМО, политолог-международник Кирилл Коктыш.

«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», — приводит «Вечерняя Москва» слова Коктыша. Собеседник добавил, что ситуация с Медведчуком вряд ли разрешится до встречи лидеров России и Соединенных Штатов. После саммита, по его словам, «возможны любые сценарии».

Руководителя украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука 13 мая отправили под домашний арест по подозрению в государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму. Еще одним фигурантом этого дела стал депутат Тарас Козак. На Медведчука надели электронный браслет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидера оппозиционной партии законным способом лишили возможности «наносить разрушительный вред» государственной безопасности страны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил, что Киев может обменять Медведчука на осужденных в России украинцев.