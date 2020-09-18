Члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову обвинили в публичных призывах к захвату власти. После этого ее арест продлили до 8 ноября, сообщила адвокат Людмила Казак.

Правозащитница рассказала, что обвинение было предъявлено 16 сентября. Пока не будет рассмотрена жалоба стороны защиты на арест, Колесникова будет находиться под стражей.

«Сейчас по сроку получается, что стража избирается на два месяца. То есть у нее получается с 8 сентября по 8 ноября она есть, санкционирована. А потом они будут, если сочтут необходимым, продлевать ее», — процитировало Казак РИА «Новости».

Мария Колесникова пропала в Минске в начале сентября. Спустя два дня следователи сообщили, что ее задержали вместе с другим членом президиума координационного совета оппозиции Максимом Знаком. По информации следователей, они пытались с помощью СМИ и Сети дестабилизировать социально-политическую и экономическую обстановку в Белоруссии.

Задержанную пытались выдворить на территорию Украины, но она разорвала свой паспорт. После этого Колесникову отправили в следственный изолятор, а затем в жодинскую тюрьму.