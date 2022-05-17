Арест бывшего президента Боливии продлили на три месяца

В Боливии суд продлил арест бывшему президенту страны Жанин Аньес на три месяца. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

Уточняется, что арест продлили и членам временного правительства Аньес. При этом суд отклонил все доводы защиты об отмене предварительного заключения. Аньес обвинили в государственном перевороте против бывшего главы государства Эво Моралеса. Она отвергла эти обвинения и обозначила, что у нее якобы не было выбора, кроме как взять бразды правления в свои руки после переворота.