Мир 01 декабря 2023, 17:42 Арендатора сгоревшего хостела в Алма-Ате задержали Генпрокуратура Казахстана: арендатора сгоревшего хостела в Алма-Ате задержали Alikhan Sariyev/XinHua/globallookpress

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Правоохранители задержали арендатора хостела, пожар в котором унес жизни 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

«В совершении данного преступления был обвинен хозяин [хостела. Он] был задержан прокуратурой и помещен в изолятор временного содержания», — говорится в пресс-релизе.

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Спецпрокуроры приступили к расследованию уголовного дела по факту пожара. Они дадут правовую оценку действиям всех причастных к оказанию услуг в учреждении. Расследование уголовного дела находится под контролем генерального прокурора.

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование начали накануне. Уголовное дело «приняли к производству специального прокурора». Для расследования сформировали межведомственную оперативно-следственную группу из опытных правоохранителей.

Пожар в хостеле случился в ночь на 30 ноября. Вначале заполыхал подвал, который вместе с первым этажом переоборудовали в хостел. Среди жертв — двое россиян.