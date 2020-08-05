Арендатор баржи-трубоукладчика «Фортуна», которая может достроить «Северный поток — 2», не собирается принимать участие в работах по укладке газопровода. Речь идет о лодке АО «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС»).

«Акционерное общество „Межрегионтрубопроводстрой“ (АО „МРТС“) не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи „Фортуна“ или иным образом», — заявил РБК официальный представитель компании.

Достроить «Северный поток — 2» можно с использованием якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна. До последнего момента считалось, что это может сделать якорная баржа «Фортуна» компании МРТС. Также говорилось и о трубоукладчике «Академик Черский» с системой динамического позиционирования.

«Северный поток — 2» будет представлять из себя две нитки газопровода. Их общая планируемая мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы протягивают от российского побережья через Балтийское море до Германии. Нитки должны пройти через территориальные или исключительные экономические зоны Дании, Швеции и Финляндии.

Против проекта выступили США, которые хотят продать ЕС американский сжиженный природный газ, Украина и еще несколько европейских стран. Когда строительство находилось на стадии завершения, против «Северного потока — 2» в декабре 2019 года Штаты ввели санкции. Они потребовали от занятых в проекте компаний прекратить работы.

Недавно первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что проект все же будет завершен. Это станет возможно благодаря тому, что для строительства «Северного потока — 2» разрешили использовать судна с якорным позиционированием.