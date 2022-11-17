Мир 17 ноября 2022, 15:30 Арбитраж обязал финскую госкомпанию Gasum выплатить долг «Газпром экспорту» Арбитраж присудил финской компании Gasum выплатить 300 миллионов евро «Газпром экспорту» РИА «Новости»

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Арбитражный трибунал в Швеции обязал финскую государственную компанию Gasum выплатить «Газпром экспорту» долг на сумму свыше 300 миллионов евро. Об этом сообщили в Telegram-канале российской госкорпорации.

«Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал „Газум“ выплатить „Газпром экспорту“ задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства „бери или плати“», — отметили в сообщении.

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Трибунал также присудил выплатить проценты за просрочку оплаты. При этом инстанция признала указ российского лидера Владимира Путина о переводе расчетов за поставки голубого топлива на рубли форс-мажорным обстоятельством по контракту. Тем самым арбитраж подтвердил законность решения России, которая с 21 мая приостановила подачу газа в Финляндию из-за отказа компании Gasum платить по новым условиям.

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Российское правительство в начале октября ввело экономические контрсанкции против оператора подземного газового хранилища «Катарина» в ФРГ. Меры приняли против проектной, сбытовой и эксплуатационной компании «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ», которая является совместным предприятием «Газпром экспорта» и немецкой VNG AG.