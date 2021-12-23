Недовольные футбольные фанаты из Индонезии избили арбитра после матча

Игра команд индонезийской футбольной лиги завершилась избиением одного из арбитров. Поклонники одной из команд не простили ему удаление с поля вратаря, который дважды нарушил правила. Фанаты догнали судью, когда он выходил с поля, и начали его избивать. Момент нападения попал на видео, которое появилось на YouTube.

На опубликованных кадрах видно, как после финального свистка на поле выбежали разъяренные фанаты и набросились на арбитра. Остальные сотрудники стадиона попытались оттащить болельщиков от судьи. Но это им не удалось.

По данным издания Suara, избиение арбитров в индонезийском футболе — это давняя проблема. Одним из последних пострадавших судей стал Ванда Сатрия, с которым поспорили футболисты команды Tanjung Pinang, несогласные с назначением пенальти.

«На меня напали игроки и официальные лица клуба, которые меня избили», — рассказал тренер журналистам.

В результате матч остановили, а арбитра увели со стадиона под охраной вооруженных полицейских.