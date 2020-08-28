Отряд военнослужащих Саудовской Аравии был переброшен из Ирака с базы Таджи на американскую базу Шаддади в сирийской провинции Эль-Хаске. Вместе с колонной коалиции прибыли 20 саудовцев.

Об этом сообщил панарабский телеканал Al-Mayadeen. База Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада, 23 августа была передана властям Ирака.

На территории базы находились примерно две тысячи иностранных военных. Большинство передислоцировалось в административный центр курдского автономного района Эрбиль.

Ранее в Пентагоне заявили, что «предупредили» Россию о последствиях конфликтов с американскими военными и предложили вернуться к механизму предотвращения конфликтов в арабской республике.

Заявление было сделано после ДТП с участием российских и американских бронированных машин. В Минобороны США обвинили в случившемся россиян, которые вели себя «намеренно провокационно и агрессивно».