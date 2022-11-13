Мир 13 ноября 2022, 02:09 Арахамия назвал возможную дату переговоров России и Украины Депутат Рады Арахамия: переговоры Украины и России могут пройти в 2023 году РИА «Новости»

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Депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что новые переговоры Украины и России могут состоятся во второй половине 2023 года. Прогнозом парламентария поделилось украинское издание «Страна.ua».

«Честно, я считаю, что переговоры будут тогда, когда электоральные циклы начнут работать в России и в Соединенных Штатах. Это где-то во второй половине следующего года, когда уже стартует и президентская гонка в США», — отметил он.

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия возглавлял делегацию на российско-украинских переговорах в Гомельской области в Белоруссии.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для диалога с властями России. Он напомнил об условиях для возобновления диалога с Россией. Украинский лидер потребовал восстановления территориальной целостности, возмещения всех убытков, наказания военных преступников и гарантий прекращения боевых действий.