Арабский мир восхитился Россией за противостояние Западу | 360°

Мир 28 октября 2022, 09:07 Арабский мир восхитился Россией за противостояние Западу Постпред РФ в ОИС Абдулатипов: мусульманский мир поблагодарил Россию за принципиальность РИА "Новости"

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Страны мусульманского мира благодарны России за принципиальную позицию в противостоянии с Западом. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель РФ в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.

«Все население арабо-мусульманского мира высоко ценит Россию и ее лидера Владимира Путина за проявление жесткой принципиальности», — сообщил он.

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Постпред отметил, что простые жители Ирака, Сирии или Ливии в глаза говорят ему о своем уважении к России.

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Абдулатипов отметил, что поездка генерального секретаря ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию подтвердила общность интересов в мировой политике и международных отношениях. По его словам, встреча мусульманского лидера такого уровня с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскроет новые векторы сотрудничества.

В середине октября президент России Владимир Путин проводил встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили нынешнюю геополитическую обстановку в мире.