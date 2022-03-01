Арабские страны заявили о нейтралитете в ситуации вокруг Украины

Арабские страны придерживаются нейтральной позиции в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки.

«Арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией. А друзьям тяжело видеть, как двое из них воюют друг с другом, и поэтому ЛАГ заняла позицию нейтралитета», — сказал Заки в эфире египетского телеканала OnTV.

Всего в ЛАГ входят 18 арабских стран, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт.

Специальная операция продолжается с 24 февраля. Ее развернул президент России Владимир Путин по просьбе глав Донецкой и Луганской народных республик. Днем 28 февраля в Белоруссии прошли переговоры делегаций Украины и России.

После завершения встречи глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что стороны нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса. Второй раунд переговоров планируют провести в ближайшие дни. Члены делегаций до этого времени должны получить консультации у руководителей своих стран.