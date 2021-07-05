Арабские Эмираты стали лидером по вакцинации населения в мире

Объединенные Арабские Эмираты заняли первое место по числу вакцинированных от коронанвируса жителей среди стран мира. Вслед за ними расположились Сейшельские Острова и Бахрейн.

Об этом сообщило агентство Bloomberg. По его данным, в АОЭ прививки сделали 15,5 миллионов раз. Это значит, что от инфекции защищены 72,3% жителей страны — всего в Эмиратах проживает порядка 10 миллионов человек.

На Сейшельских островах использовали примерно 138 тысяч доз вакцины от коронавируса. Общая численность населения, которое там проживает, составляет около 100 тысяч человек — это говорит о том, что от коронавируса защитились 71,7%. населения.

Третье место в рейтинге лидеров по вакцинации населения заняло королевство Бахрейн. При общем населении в 1,5 миллиона человек там сделали 2,07 миллиона прививок. Это значит, что от инфекции защищены около 69,7% жителей.

Агентство подчеркнуло, что в расчетах учитывались не только двухкомпонентные, но и однокомпонентные вакцины от корноанвируса. Однако приведенные охваты могут не соответствовать числу жителей, которые завершили вакцинацию полностью.