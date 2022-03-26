Арабская коалиция объявила начало операции против атак на нефтяные объекты

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о начале операции по нейтрализации атак на нефтяные объекты. Об этом сообщил саудовский государственный телеканал Al-Ekbariya.

«Началась операция по реагированию для нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность», — говорится в заявлении коалиции, которое цитирует СМИ.

В сообщении отмечается, что цель коалиции состоит в защите глобальных источников энергии от нападений и обеспечении цепочки поставок.

Ранее министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило факт атаки ракетным снарядом станции распределения нефтпродуктов на севере Джидды и обстрел из гранатомета электростанции «Аль-Мухтара» в районе Джизан. Ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Хуситы усилили обстрелы территории Саудовской Арави после того, как власти королевства на прошлой неделе казнили 82 человека, включая трех йеменских военнопленных. Нападения происходят перед назначенным на 29 марта межйеменским диалогом в Эр-Рияде, куда были приглашены и хуситы, однако они отказались от приглашения. Хуситы сослались на то, что Саудовская Аравия является одной из сторон йеменского конфликта.