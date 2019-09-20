Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене после атаки на саудовские НПЗ

Военная операция началась на севере Ходейды в Йемене. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией решила взять реванш за атаку на НПЗ королевства. Планируются удары по военным объектам хуситов.

Как сообщила телекомпания «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя коалиции Турки аль-Малики, мирных жителей уже призвали избегать объектов, по которым может вестись огонь.

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Ранее портал Аrаb Nеws сообщил, что на начальном этапе операции удалось уничтожить четыре объекта, на которых собирали беспилотные лодки и морские мины.

14 сентября дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, принадлежащих компании Saudi Aramco. После этого объем мировой добычи нефти существенно сократился, а цены на черное топливо резко повысились.

За произошедшее ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако Вашингтон винит в случившемся Тегеран.

По сообщению RT, министр обороны Ирана Амир Хатами отверг все обвинения в адрес страны.