Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене после атаки на саудовские НПЗ
Как сообщила телекомпания «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя коалиции Турки аль-Малики, мирных жителей уже призвали избегать объектов, по которым может вестись огонь.
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Ранее портал Аrаb Nеws сообщил, что на начальном этапе операции удалось уничтожить четыре объекта, на которых собирали беспилотные лодки и морские мины.
14 сентября дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, принадлежащих компании Saudi Aramco. После этого объем мировой добычи нефти существенно сократился, а цены на черное топливо резко повысились.
За произошедшее ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако Вашингтон винит в случившемся Тегеран.
По сообщению RT, министр обороны Ирана Амир Хатами отверг все обвинения в адрес страны.