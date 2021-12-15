Арабская каллиграфия попала в список культурного наследия ЮНЕСКО

Арабская каллиграфия была внесена 14 декабря в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте организации.

Заявку на включение арабской каллиграфии в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО представили 16 мусульманских стан во главе с Саудовской Аравией. Организация охарактеризовала арабскую каллиграфию как «искусство плавного письма, выражение гармонии и красоты». Изначально каллиграфия была создана для того, чтобы письмо было четким, но превратилась в арабское исламское искусство, используемое в традиционных и современных произведениях, отметили в организации.

«В этой практике, которая может передаваться как через формальное, так и через неформальное образование, используются двадцать восемь букв арабского алфавита, которые пишутся курсивом справа налево», — добавили в ЮНЕСКО.

Министерство культуры Саудовской Аравии объявило 2020-й и 2021-й Годами арабской каллиграфии, сообщил ТАСС.В Национальном музее в Эр-Рияде прошла выставка, посвященная истории происхождения арабской письменности и развития каллиграфии.